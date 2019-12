Rückblick auf die BPE-Tour 2019 und Ausblick auf 2020

40 Kundgebungen veranstaltete die Bürgerbewegung Pax Europa (BPE) in diesem Jahr deutschlandweit zur Aufklärung über den Politischen Islam. Der Journalist Stefan Bauer aus Rosenheim führte kurz vor Weihnachten ein Interview mit Michael Stürzenberger über die Höhepunkte dieser Tour, die Bedeutung der Aufklärung der Bevölkerung und den Zuspruch auf der Straße. Zuvor konnten Zuschauer von Stefan Bauers Youtube-Kanal Fragen einreichen, die Stürzenberger auch beantwortete.

Die nächsten bereits angemeldeten Kundgebungen finden am 14. Februar in Lübeck und am 15. Februar in Hamburg statt. Bayern wird zu Beginn des Jahres wegen der anstehenden Kommunalwahlen ebenfalls im Fokus der BPE stehen. 2020 dürfte es vermutlich noch mehr Kundgebungen als in diesem Jahr geben, da aus vielen Städten Rufe ertönen.