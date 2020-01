Open Doors meldet:

In den 50 Ländern des Weltverfolgungsindex nimmt die Intensität der Verfolgung seit Jahren zu, gemessen an dem Anstieg der Punkte im Index. Nach aktuellen Schätzungen leiden in diesen 50 Ländern mit der stärksten Christenverfolgung derzeit rund 260 Millionen Christen unter hoher bis extremer Verfolgung. Hier eine Auswahl der Trends und Schwerpunkte des aktuellen Weltverfolgungsindex.