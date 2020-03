Bundesinnenminister Horst Seehofer plant die Einrichtung eines „Unabhängigen Expertenkreises Islamfeindlichkeit“.

Die Bürgerbewegung PAX EUROPA hat in dem Zusammenhang einige Fragen und Anmerkungen in Form eines offenen Briefes an den Bundesinnenminister gerichtet.

Einer Beantwortung unseres Briefes sehen wir mit großem Interesse entgegen.

Hier der offene Brief an Bundesinnenminister Horst Seehofer: