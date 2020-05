Muezzinruf: PAX Europa schreibt Bürgermeister und Stadträte an

Die Genehmigungen des Muezzin Rufes in zahlreichen Städten belegt die rasch fortschreitende Islamisierung unseres Landes. Offenbar gibt es in deutschen Rathäusern noch viel Aufklärungsbedarf über den Politischen Islam.

Die Bürgerbewegung PAX Europa hat sich mit einem Brief an alle Bürgermeister und Stadträte in NRW gewandt, in denen der Gebetsruf erlaubt wurde. In NRW sind im September Kommunalwahlen, weshalb der Fokus zunächst auf dieses Bundesland gelegt wurde.

Sehr geehrte ++++

in Ihrer Stadt wurde der Muezzinruf genehmigt.

Vor diesem Hintergrund wenden wir uns mit folgenden Fragen an Sie:

In wieweit verfügen Sie über Grundkenntnisse über das Wesen und die Ziele des Politischen Islams, der in der Moschee, von welcher aus der Muezzinruf in Ihrer Stadt erschallt, Lehre und Verbreitung findet?

In wieweit haben Sie sich als politisch Verantwortlicher mit dem Betreiber der Moschee vor dem Hintergrund dessen Verhältnis zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung und zu den universellen Menschenrechten kritisch auseinandergesetzt?

Ist Ihnen bewusst, dass eine politisch agierende islamische Organisation, die die islamischen Schriften als unumstößliche göttliche Gesetzgebung betrachtet und die Durchsetzung der Scharia in Deutschland anstrebt, den Muezzinruf erschallen lässt, mit dem der Überlegenheits- und Herrschaftsanspruch des Politischen Islams gegenüber allen nichtislamischen Religionen und Kulturen proklamiert wird?

Ist Ihnen klar, dass Sie als politischer Entscheidungsträger mit Ihrer Zustimmung zum Muezzinruf unter Missbrauch der Religionsfreiheit einem religiös begründeten Totalitarismus den Weg ebnen, der zunehmend zu einer existenziellen Bedrohung für das freiheitliche demokratische Gemeinwesen in Deutschland und für die freiheitliche Lebensweise seiner Bürger heranwächst?

Die Bürgerbewegung PAX EUROPA appelliert an Sie, dem Politischen Islam eine klare Absage zu erteilen und den Muezzinruf, von dem eine gefährliche politische Botschaft ausgeht, in Ihrer Stadt sofort zu verbieten!

Niemand der politisch Verantwortlichen, die heute unter dem fälschlichen Verweis auf eine vermeintlich grenzenlose Religionsfreiheit grundgesetzwidrigen und verfassungsfeindlichen Islamisierungsprozessen den Weg ebnen, soll sich später einmal herausreden können, er habe von den vom politischen Machtanspruch des Islams ausgehenden Menschenrechtsverletzungen und demokratiefeindlichen Bestrebungen nichts gewusst.

Dem Politischen Islam entschieden zu begegnen ist praktizierter Verfassungsschutz und sittlich gebotene Pflicht eines jeden Demokraten und Menschenrechtlers.

Wehret den – weit fortgeschrittenen – Anfängen!

Mit freundlichen Grüßen,

gez. Bürgerbewegung PAX EUROPA e.V., im Mai 2020