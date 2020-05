Ägypten: Christlicher Menschenrechtler Ramy Kamil bleibt in Haft

Die Menschenrechtsorganisation „Christian Solidarity Worldwite“ (CSW/ London) meldet, dass Ramy Kamil weitere 45 Tage in Haft bleiben muss. Das Urteil erging bereits am 4. Mai 2020. Die Anwälte Kamils, die bei der Urteilsverkündung nicht zugegen waren, legten Haftbeschwerde ein.

Bereits seit November 2019 ist der Menschenrechtler Ramy Kamil in Haft. Er sitzt im, für seine Folter berüchtigten Tora-Gefämgnis in Kairo ein. Kamil setze sich für die massiv verfolgte Minderheit der Kopten in Ägypten ein.

Die internationale Gesellschaft für Menschenrechte (IGFM) schreibt:

Kampftruppen der „Nationalen Sicherheitskräfte“ nahmen Kamil am 23. November 2019 in Haft.

Als Gründe für seine Verhaftung wurden “Beitritt und Finanzierung einer terroristischen Vereinigung”, “Störung des öffentlichen Friedens” und “Aufbringen seiner Mitbürger gegen den Staat” genannt. Bei seiner Festnahme wurde Ramy untersagt, seine Medikamente mitzunehmen sowie einen Anwalt zu sprechen. Zudem wurden sein Smartphone, sein Laptop, seine Kamera und einige seiner Bücher konfisziert. Ramy Kamil wurde nach seiner Verhaftung für mehr als 24 Stunden an einen unbekannten Ort gebracht. Während eines Verhörs im Anschluss an seine Verhaftung wurde Ramy physischem und psychischem Druck ausgesetzt. Seine Anwälte werfen den Sicherheitskräften vor, ihn gefoltert zu haben. Am 24. November 2019 tauchte er bei einem Verhör der Staatsanwaltschaft wieder auf und wurde am selben Tag in das Tora-Gefängnis verlegt, wo ihm Familienbesuche verweigert wurden. Am 2. Dezember 2019 wurde er von der obersten Staatsanwaltschaft in Kairo in Präventivhaft genommen.