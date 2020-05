Tilmann Nagel: Was ist der Islam?

Buchempfehlung

Dieses Buch rechnet mit dem Politischen Islam ab. Aber auch mit Medien, Institutionen, Regierungen, Behörden und Organisationen. Es rechnet ab mit denjenigen Islamwissenschaftlern, die eine Integrationsfähigkeit des Politischen Islams in westliche Gesellschaften und Wertevorstellungen herbei Dichten.

In 20 Kapiteln auf 695 Seiten incl. 46 Seiten Inhaltsverzeichnis stellt der Autor den Islam vor. Er kennzeichnet den Politischen Islam als Regelwerk, das eine bis ins kleinste Detail reichende Lebensordnung darstellt. Nicht nur für Muslime, sondern für alle dem Islam unterworfenen. Da wo Muslime in der Mehrheit leben, gilt das auch für Nicht- Muslime die nur geduldet werden.

Der Islam ist in nichts kompatibel mit unseren Gesetzen und unserer Verfassung.

So die zutreffende Feststellung des Autors.

Dieses Buch ist die passende Lektüre für Leute, die sich noch nie mit dem Islam beschäftigt haben. Ebenso für Menschen, die sich bereits mit dem Thema beschäftigt haben. Ob „Anfänger“ oder „fortgeschritten“ Dieses Buch ist für jeden lehrreich.

Eine Einführung zu Islam, Mohammed, Allah, Hadith, Koran, und Scharia, bieten die ersten 6 Kapitel die mit „Grundsätzliches“ eingeleitet werden.

Nach diesen ersten 6 Kapitel wird deutlich, dass Ähnlichkeiten mit unserem Gottesverständnis, unserer Religion nicht vorhanden sind. Dass unser Gesellschaftssystem nicht mit dem Politischen Islam kompatibel ist. Dieser strebt nach Hegemonie. Er ist Herrschaftssystem, das darauf ausgerichtet ist, alle anderen Systeme zu stürzen.

Von Kapitel 7 bis Kapitel 19 zeigt der Autor auf, was der Politische Islam lehrt. Über das Jenseits, über Kalifat, Imamat , Sultanat, über den Dschihad, die Sunniten, Schiiten, über Sufismus, Riten, Rationalismus und über Salafismus. Über das Menschenbild im Islam. Über die Ansichten Mohammeds zu den Themen: Frauen, Ehe und Nicht- Muslime.

Kapitel 20 trägt den Titel: „Was ist Islamwissenschaft?“

Hier wird klar alles, was Tillmann Nagel über den Islam ausführt, ist längst bekannt. Alles was er über die Geschichte und den Religionsstifter schreibt, über den Totalitarismus und den Weltherrschaftsanspruch, alles steht auch ohne Internet an Wissen zur Verfügung. Der Zeitgeist hat die Wissenschaft längst besiegt.

Quelle: Frankfurter Erklärung