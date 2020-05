Wien: Türkischer Botschafter behauptet öffentlich, christliches Weihnachtsfest ist egoistisch

Die österreichische Integrationsministerin Susanne Raab zitierte den türkischen Botschafter Ozan Ceyhun ins Ministerium.

„Unsere Werte müssen auch von Erdogans Botschafter akzeptiert werden.“

In seiner Rede bei einer Feier zum Ramadan-Ende in Wien-Ottakring, kritisierte Ceyhun das Weihnachtsfest scharf „Die gehen in egoistischer Manier vor und ziehen sich in ihre eigenen 4 Wände zurück, verteilen keine Geschenke, wie wir es machen“.

Unter den applaudierenden Gästen sollen zahlreiche Anhänger der AKP, der türkischen Regierungspartei gewesen sein.

Zwar versuchte der Botschafter noch seine Wortwahl zu verteidigen und ruderte zurück, Folgen hat seine umstrittene Aussage dennoch. Frau Raab beorderte Herrn Ceyhun zum Gespräch ins Ministerium.

Frau Raab fand klare Worte:

„Jeder, der in unserem Land lebt, muss unsere österreichischen Werte respektieren. Wir werden gegen alle Strömungen vorgehen, die das Gelingen von Integration verhindern. Ich erwarte darüber hinaus, Wertschätzung für die österreichische Tradition und Kultur.

Quelle: OE24