„Märtyrer- Renten“ für arabische Terroristen nicht sicher – Trotz massiver EU- Zahlungen

„Jede Person, die eine Transaktion mit Vermögenswerten, einschließlich Geld, durchführt, um eine Person für die Durchführung terroristischer Straftaten zu unterstützen, weiter zu finanzieren oder zu belohnen, begeht selbst eine Straftat, die mit 10 Jahren und einer erheblichen Geldstrafe bestraft wird.“

Offenbar nehmen die Banken die Drohung ernst. Die jordanische Cairo Aman Bank in Dschenin teilte aus israelischen Gefängnissen entlassenen „Palästinensern“ und deren Angehörigen mit, dass Konten geschlossen werden müssten. Es handelt sich um die Konten auf denen die „palästinensische Autonomiebehörde“ das monatliche Salär für die Terroristen einzahlt. Die Bankfiliale wurde daraufhin beschossen. In Jericho flogen Molotowcocktails gegen eine Bank.

Es spielten sich Szenen ab, die an die Zweite Intifada erinnern, Journalisten berichten von maskierten und bewaffneten Männern. Angehörige der Fatah oder Al-Aksa- Märtyrerbrigaden gingen an mehreren Orten auf die Straße und schossen in die Luft. Die Banken wurden aufgefordert die Entscheidung zurückzunehmen.

Mord wird nach Tarif entlohnt

Terrorrenten, die den Mord an jüdischen Zivilisten belohnen, sind ein großes Hindernis auf dem Weg zu einer friedlichen Lösung des arabisch israelischen Konflikts. Die Bemessung der Gehälter, die inhaftierten Tätern gezahlt werden, richtet sich nach der Dauer der Haft. Nicht nach der wirtschaftlichen Lage der Täter und ihrer Familien. Da sich das Strafmaß nach der Schwere des Verbrechen bemisst gilt, je schwerer das Verbrechen, desto höher der Lohn.

Das „Middle East Media Research Institute“ (MEMR) in Washington beschreibt in einer Analyse wie das System gestaffelt ist.

„Verbüßt ein Häftling beispielsweise eine Haftstrafe von bis zu drei Jahren, etwa wegen des illegalen Besitzes von Munition, dann erhält er ein Basisgehalt von 1.400 Schekel (350 Euro). Ein Häftling, der eine Strafe zwischen zehn und 15 Jahren verbüßt, etwa weil er jemanden mit einer Waffe verletzt hat, bekommt ein Basisgehalt von monatlich 6.000 Schekel (1.500 Euro), und ein Häftling, der wegen mehrfacher Straftaten zu einer Strafe von 30 und mehr Jahren verurteilt wurde – darunter Mord, wofür allein er zu 20 Jahren Haft verurteilt wird –, erhält ein Basisgehalt von 12.000 Schekel (3.000 Euro).“

So werden Anreize durch die „palästinensische Autonomiebehörde“ geschaffen, möglichst schwere Gewaltverbrechen gegen Juden zu verüben. Das meiste Geld unter den Empfängern bekommen Mörder.

Wer sind die Mörder und Geldempfänge?

Mohammed Tarayra, der die 13-jährige Hallel Yaffa Ariel in ihrem Kinderzimmer im Schlaf erstach. Die Cousins Hakim und Amjad Awad, die 2011 in Itamar die Familie Fogel in ihrer Wohnung im Schlaf ermordeten: die Eltern Udi and Ruth Fogel, den elfjährigen Yoav, den vierjährigen Elad und die drei Monate alte Hadas. Die „Palästinensische Autonomiebehörde“ preist die beiden Mörder als „Helden“. Allein die Terroristen, die an dem Bombenanschlag auf die Jerusalemer Pizzeria „Sbarro“ beteiligt waren, bei dem am 9. August 2001 15 Menschen ermordet wurden (darunter acht Kinder), haben Berichten zufolge seither von der „Palästinensischen Autonomiebehörde“ fast eine Million Dollar an Belohnung kassiert. Die Fatah-Terroristin Ahlam Tamimi, die Drahtzieherin des Anschlags, erhielt über 50.000 Dollar (es wäre viel mehr, wenn sie nicht 2011 im Zuge des Gilad-Shalit-Deals auf freien Fuß gesetzt worden wäre), der Bombenbauer Abdullah Barghouti mehr als 200.000 Dollar.

Jeden Penny den er in seinen Händen halte, sei für die Unterstützung der Märtyrer, der Gefangenen und ihrer Familien bestimmt sagte Machmoud Abbas, Präsident der „palästinensischen Autonomiebehörde“.

Judenmörder erhalten deutsches Geld.

Der größte bilaterale Geldgeber der „palästinensischen Autonomiebehörde“ ist die Bundesregierung. Sie brüstet sich damit im letzten Jahr 110 Millionen Euro eingesetzt zu haben. Das ist etwas mehr als ein Drittel dessen was die „palästinensische Autonomiebehörde“ für den Mord an Juden ausgibt.

Gelder aus der EU und aus Deutschland könnten bald nicht mehr bei den Tätern und ihren Familien ankommen.

Saudi-Arabische Webseiten berichten, dass die Banken in den „palästinensischen Autonomiegebieten“ dem israelischen Druck nachgeben und die Auszahlungen stoppen müssten.

Globale Finanzinstitute nutzten für internationale Überweisungen das SWIFT-Netzwerk (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication); dieses unterliege den amerikanischen Vorschriften, nach denen alle ihre Vermögenswerte eingefroren werden könnten.

Mohammad Shtayyeh „palästinensischer“ Premierminister, ordnete die Bildung eines Komitees an, um Möglichkeiten einer Reaktion zu prüfen. Der Gouverneur der Währungsbehörde Azzam Shawwa, wird das Komitee leiten. Der Minister für Gefangene, Vertreter der Banken und Vertreter des Finanzministeriums sind ebenfalls eingebunden. Regierungssprecher Ibrahim Melhem sagte:

„Das Komitee wird die israelischen Drohungen gegen die Banken untersuchen, die ihre Dienste für die Familien der Gefangenen und Märtyrer erbringen, und die notwendigen Empfehlungen aussprechen, um sie anzugehen“,

Anfang Juni sind die Zahlungen für Mai fällig. Womöglich ziehen dann erneut Bewaffnete vor den Banken auf. Die Terrorrenten scheinen nicht mehr sicher zu sein.

Quelle: Jüdische Rundschau