An diesem Freitag jährt sich der bisher größte Terror-Anschlag von Al-Qaida zum 19. Mal. Dieser Angriff auf die USA fiel aber nicht aus dem heiteren blauen Himmel über New York an diesem Tage. Der Massenmord an fast 3000 Amerikanern war vielmehr der Höhepunkt einer Reihe von Anschlägen, die die Terror-Organisation Al-Qaida seit 1993 gegen die USA durchführte.