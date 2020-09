Professor fordert: Muslime müssen das Land verlassen, sonst ist Schweden 2065 ein islamischer Staat

„In 45 Jahren werden die Schweden eine ethnische Minderheit im eigenen Land sein“, davon ist Kyösti Tarvainen, PhD und emeritierter außerordentlicher Professor für Systemanalyse an der Aalto-Universität in Helsinki überzeugt. Er fordert einen sofortigen Stop der muslimischen Einwanderung, wenn die Schweden noch die Chance haben wollen, ihre Kultur und ihre Traditionen zu erhalten.

„Meine Forschung zeigt, dass Schweden in 45 Jahren 2065 in der Minderheit sein werden. Um die Jahrhundertwende werden Muslime die größte Bevölkerungsgruppe in Schweden sein “, so Tarvainen gegenüber Nya Tider. Tarvainen untersucht derzeit den demografischen Wandel in Schweden, Norwegen, Dänemark und Finnland.

Verläßliche Daten zu bekommen ist schwierig, da nach einem halben Jahrhundert stattfindender Masseneinwanderung viele Einwanderer der zweiten Generation sowie ihre Kinder in die Kategorie „gebürtige Schweden“ fallen. Statistisch wird nicht erfasst, ob sie ursprünglich aus Somalia oder Norwegen stammen – sie alle gelten als Einheimische, auch wenn sie in Wirklichkeit Welten trennen.

Tarvainen stimmte jedoch der Datenanalyse von Nya Tider zu: „Ihre Zahlen ähneln denen, die ich in meiner Forschung gefunden habe. Die Statistiken zeigen deutlich, dass der Bevölkerungsaustausch im ganzen Land stattfindet. Niemand kann es mehr leugnen.“

Die Schweden sehen sich mit dem Unvermeidlichen konfrontiert: „Sie [Muslime] werden in immer mehr Gemeinden die dominierende Kraft sein. Meine Berechnungen haben gezeigt, dass der Durchschnitt einer Gemeinde bei 68 Prozent Schweden liegt und der Mittelwert bei 70 Prozent“, erklärt der Professor.

In nur 20 Jahren werden die 2019 Geborenen selbst Kinder haben, und da Einwanderer in der Regel mehr Kinder als Schweden zur Welt bringen, wird ihre Zahl immer schneller zunehmen. Tarvainen glaubt, dass die Schweden in wenigen Jahrzehnten nicht mehr die Mehrheit in ihrem eigenen Land stellen werden. Seine demographischen Berechnungen würden zeigen, dass die Schweden 2065, also in 45 Jahren, in der Minderheit sein werden. Erst vor Kurzem habe er einen Brief an alle 349 schwedischen Abgeordneten verschickt, in dem er vor dieser Entwicklung eindringlich warnt.