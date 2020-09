BPE-Kundgebung in München am 23.09.2020

Bei dieser Kundgebung wurden neue Videos vorgeführt, die die Problematik des Politischen Islams veranschaulichen.

Diese Kundgebung stellte auch den Beginn der Herbst-Tour der BPE dar. Am Samstag geht es in Erfurt weiter, wo die Ahmadiyya um den thüringischen Sprecher Mohammad Suleman Malik ihr Unwesen treibt. Malik verleumdet der Kritiker des Politischen Islams gerne als „Nazis“ und Faschisten“ und kündigte an, dass bald jedes Dorf eine Moschee heben werde. Am Montag bildet die Kundgebung in Dresden vor der Frauenkirche von 12-15 Uhr gewissermaßen einen „Auftakt“ zur folgenden Pegida-Veranstaltung ab 18:45 Uhr.