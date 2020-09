Er kann es einfach nicht lassen, unser Michael Stürzenberger: Am Samstag noch stundenlang bei strömendem Regen im Rahmen der Islamaufklärungstour 2020 der Bürgerbewegung Pax Europa (BPE) in Erfurt unterwegs. Heute ist er an seinem Geburtstag gleich zweimal auf dem Dresdner Neumarkt präsent. Zuerst mit einem Stand als BPE-Sprecher und dann am Abend als Redner bei der 218. Pegida-Kundgebung. Michael freut sich über jegliche Unterstützung der Dresdner!