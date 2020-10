Frankreich: Nach islamischen Terrorakt – Moschee wird durch das Innenministerium geschlossen

In einem Video auf Facebook wurde der Unterricht des Lehrers angeprangert. Das Video wurde von der Moschee geteilt, so der Innenminister.

Am selben Tag gab es zudem nach Ministeriumsangaben 34 Polizei-Operationen gegen Menschen und Vereinigungen, die dem islamistischen Spektrum nahe stehen sollen. Die Islamisten stünden “nicht unbedingt in Verbindung” mit dem Mord an dem Lehrer, sagte Darmanin. Die Einsätze zielten vielmehr darauf ab, “eine Botschaft zu vermitteln: nicht eine Minute Aufschub für die Feinde der Republik”.