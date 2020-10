BPE-Kundgebung in Augsburg am 24.10.2020

Während sich immer mehr Bürger der Aufklärungsarbeit der Bürgerbewegung Pax Europa (BPE) anschließen – so kamen beispielsweise nach Augsburg zwei Kosovo-Albaner (im Teil 6) extra aus der Schweiz angereist, um bei der Kundgebung in Augsburg am Mikrofon die Arbeit der BPE zu unterstützen – nehmen die Anstrengungen von Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaften zu, der faktischen Aufklärung den Maulkorb der „Volksverhetzung“ umbinden zu können. Der Zweck der Übung ist, Stürzenberger das Etikett „wegen Volksverhetzung verurteilt“ umhängen zu können, so dass Mainstream-Medien und Vertreter der Altparteien die faktisch begründete Aufklärungsarbeit diffamieren können. Im Teil 2 ist die Passage enthalten, die jetzt der Staatsanwaltschaft zur Prüfung vorgelegt werden soll (Minute 33:15 – 34:15).