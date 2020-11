Frankreich: Rechtsextremen türkischen Grauen Wölfen droht Verbot

Nach mehreren islamischen Terroranschlägen geht die französische Regierung gegen extremistische Organisationen vor. Die rechtsextremen türkischen Grauen Wölfe sollen nun verboten werden.

Zwischen Frankreich und der Türkei herrschen Spannungen, nachdem in Frankreich Mohammed-Karikaturen gezeigt worden waren. Bereits am Montag kündige Frankreichs Innenminister Gerald Darmain das Verbot der grauen Wölfe an.

Quelle: Tagesspiegel

Die größte rechtsextremistische Organisation in Deutschland sind die Grauen Wölfe.

„Ihrer Ideologie liegt ein übersteigertes Nationalbewusstsein zugrunde“, heißt es auf der Webseite des Bundesamtes für Verfassungsschutz zum Thema „Rechtsextremistische Türken“.

Das Menschenbild der nationalistischen Grauen Wölfe ist stark von Rassismus beeinflusst.

In 170 Vereinen sind etwa 7000 Mitglieder der türkischen Rechtsextremen in Deutschland organisiert. Diese gelten als Multiplikatoren und Träger der Ideologie.

Quelle: Bundesamt für Verfassungsschutz