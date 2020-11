Das Märchen vom politischen Islam: Deutschland duckt sich weg

Deutschland laviert zwischen Appeasement und pseudo-aktivistischen Ablenkungsmanövern, um seinen „Beitrag“ zur Bekämpfung von importiertem IS-Terror und islamischem Fundamentalismus zu „leisten“. Dabei wird der Kardinalfehler der letzten 30 Jahre einfach fortgesetzt: Das eigentliche Problem – die fehlende innere Distanz vieler Muslime zu Aufklärung und humanistischen Grundwerte – wird weiterhin nicht angefasst. Stattdessen kapriziert man sich auf die Schimäre des „politischen Islams“, der in Abgrenzung zum angeblich modernen, weltoffenen „Glaubens-Islam“ für alle Übel verantwortlich sei. Ein gefährlicher Irrtum.

Das naive Vertrauen in die Dialogpartner der Bundesregierung, die etwa im Zentralrat der deutschen Muslime (ZMD) oder in der seit 2006 bestehenden „Islam-Konferenz“ ihre Interessen artikulieren, spiegelt sich dann in untauglichen Ideen wie etwa der Ausbildung von Imamen durch den deutschen Staat wieder. Der naive Gedanke dahinter: Wenn Imame hierzulande geschult und „staatlich zertifiziert“ sind, würden sie erstens von ausländischer Einflussnahme unabhängig, und müssten ja zweitens automatisch dem Rechtsstaat in Loyalität verpflichtet sein – beides ist völlig hanebüchenes Wunschdenken. Denn in der Praxis sollen die Imame nun von den Islamverbänden in Deutschland ausgebildet werden – als seien diese unabhängig von den politischen Interessen der Herkunftsländer und würden einem weltanschaulich neutralen Staat mehr Vertrauen entgegenbringen als der weltweiten Umma der Korangläubigen.

Nicht von ungefähr begründete der islamkritische Buchautor Hamed Abdel-Samad seinen vorgestrigen Rückzug aus der Islamkonferenz mit ebendiesem wachsenden Einfluss der muslimischen Verbände in dem Gremium, welche die Bundesregierung nun ihre Imam-Ausbildung selber besorgen lässt. „Ohne mich„, so Abdel-Samad heute gegenüber „Welt„: Er habe den Eindruck, Innenminister Horst Seehofer (CSU) habe keinerlei Übersicht und wissen überhaupt nicht, welche Kreise er da fördert. Offenbar werde er grundfalsch beraten, so der in Ägypten geborene Politikwissenschaftler. „Im Ergebnis erhalten türkische Nationalisten und die Muslimbruderschaft nun noch mehr Einfluss. Das ist keine Integrationspolitik, das ist Selbstaufgabe„, sagte Abdel-Samad.

Diesen ungebrochenen Einfluss etwa des türkischen Erdogan-Regimes, der auch nach offizieller Zurückdrängung von durch die türkische Religionsbehörde Dyanet ausgebildeten Imamen und dem ihr hierzulande unterstellten Moscheeverband Ditib weiterhin fortbesteht, kritisiert auch Robin Alexander in der „Welt„: „Im 15. Jahr der Islamkonferenz sind die Ergebnisse trist. Erdogans Einfluss in Deutschland ist ein Problem.“ Denn die meisten muslimischen Verbände seien, so Abdel-Samad, verlängerte Arme ausländischer Regierungen wie der Türkei oder von Bewegungen wie den Muslimbrüdern oder den Salafisten in den Golf-Staaten. Leider finanziere der Staat die Einflussnahme dieser Gruppierungen auf die hier lebenden Muslime auch noch.

Vor den Karren der Islamkonferenz gespannt

Der zuständige Gesprächspartner der Regierung, Innenminister Horst Seehofer, selbst inzwischen völlig zahnloser und weichgespülter Technokrat der Islamisierung, warb unbeirrt von dieser Kritik weiterhin für den „Islam in Deutschland“ und pries die Kooperationsbereitschaft jener Muslime, die für grundgesetzbasierte muslimische Glaubensausübung stünden. Seine Ex-Parteifreundin Erika Steinbach konnte darüber nur den Kopf schütteln: „Wer auch nur einen flüchtigen Blick in den Koran geworfen hat und das Kairoer Abkommen von mehr als 50 muslimischen Staaten kennt, das die Menschenrechte unter das Diktum der Scharia stellt, der weiß, dass pure Utopie am Werk ist. Sie wird krachend scheitern.„, kommentierte sie auf Twitter. Seehofer wird dies nicht anfechten; vermutlich würde er den friedlichen Islam auch noch dann preisen, wenn hierzulande das passiert, was sich von Montag bis Mittwoch im Namen eben besagter Scharia in Mosambik ereignete: Auf einem Sportplatz schlugen dort IS-Milizen 50 Menschen vor Publikum Anfang der Woche die Köpfe ab.

Eigentlich war es Idee und Grundansatz der deutschen Islamkonferenz, ein Forum zu schaffen, alle Ideen und Interessen auf den Tisch zu bringen und Projekte zu entwickeln. Allerdings hätten die Islamverbände nur Themen behandeln wollen, die ihnen Einfluss und Geld bringen. Sie strebten Förderung für Imam-Ausbildung, Islam-Unterricht und Seelsorge sowie einen eigenen islamischen Wohlfahrtsverband ähnlich der Diakonie und insgesamt die gleichen Privilegien wie die Kirchen an. Und: sie wollen „das muslimische Gemeindeleben stärken“ – was nichts anderes heißt als: Zementierung der Gegengesellschaften, sowie eine dem Zugriff des deutschen Rechtsstaat weiterhin entzogene Traditionspflege. Zu was die resultierende muslimische Sozialisation dieser ausländischen Einflussnahme in Deutschland geführt hat, kann man fast täglich beobachten: Wenn man sich, so Abdel-Samad, heute in islamistisch geprägten Stadtvierteln „nicht frei bewegen“ könne und er etwa auf der Sonnenallee in Berlin-Neukölln bei Dreharbeiten wiederholt körperlich angegriffen wurde (obwohl die ihn dauerhaft beschützende Polizei zugegen war), dann sei deutlich, wie tief das Problem mit dem realen modernen Islam in Deutschland – und eben keineswegs nur in den Reihen der extremistischen Gefährder – verwurzelt sei.