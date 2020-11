Lehrerverband: Studie zu Islamismus gefordert

Eine anonyme Umfrage unter allen Lehrern regte der Verbandschef Heinz-Peter Meidinger an. Zudem äußerte er, dass es an Unterstützungsangeboten für Schulen und Pädagogen fehlte. Des Weiteren würden ausgebildete Experten fehlen. Meidinger schlug die Einrichtung von Ombudsstellen vor. “an die sich betroffene Lehrkräfte auch jenseits des Dienstwegs jederzeit vertraulich wenden können”.

Die grausame Ermordung und Enthauptung des französischen Lehrers Samuel Paty entzündete auch in Deutschland eine Debatte über den Umgang mit muslimischen Schülern. Wie umgehen mit Schülern aus streng islamischen, fundamental islamischen oder extremistischen Elternhäusern und mit Schülern die im Internet oder in Moscheegemeinden radikalisiert wurden?

Der Deutsche Lehrerverband spricht von einem Tabuthema, über das sich viele Lehrer nicht offen äußerten, auch weil sie sich der Rückendeckung durch Schulleitung und Politik oft nicht sicher seien.

Ihn habe der jetzt veröffentlichte interne Emailverkehr im Lehrerkollegium von Samuel Paty, der zeige, dass auch Kolleginnen und Kollegen dem Mordopfer in den Rücken gefallen seien, tief erschüttert, so Verbandspräsident Meidinger. “Ich hoffe, dass das in Deutschland anders ist.”