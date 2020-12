Der 3. Teil der Video-Reihe über Scharia-Morde in Europa beschäftigt sich mit dem Kofferbomben-Anschlag auf Züge in Köln im Juli 2006. Teil 1 der Reihe ging über die Köpfung von Samuel Paty, Teil 2 über die Todesfatwen gegen Salman Rushdie, Kurt Westergaard, Jyllands Posten und Charlie Hebdo. 22. Ausgabe der Videoserie „Islam Kompakt“ der Bürgerbewegung Pax Europa (BPE) in drei Teilen.