Stürzenberger: „Sie wollen mich zum Schweigen bringen“

Beamte von der Kriminal-Polizei-Inspektion Schwaben Nord, Abteilung Staatsschutz, haben von der 7-stündigen Kundgebung der Bürgerbewegung Pax Europa (BPE) zur Aufklärung über den Politischen Islam einen kurzen Ausschnitt von 80 Sekunden herausgesucht, um daraus den Vorwurf der „Volksverhetzung" basteln zu können. Die klaren Differenzierungen vor und nach dieser kurzen Sequenz wurden ausgeblendet. Daraus könnte sich ein ganz spannendes Verfahren entwickeln, das vielleicht sogar in den ersten Gerichtsprozess Deutschlands über den Politischen Islam münden könnte… Michael Stürzenberger arbeitete als Journalist u.a. für das Bayern Journal, dessen Chef Ralph Burkei beim islamischen Terroranschlag in Mumbai starb. 2003/2004 war er Pressesprecher der CSU München bei der Franz Josef Strauß-Tochter Monika Hohlmeier und von 2014 bis 2016 Bundesvorsitzender der Partei „Die Freiheit". Seine fundamentale Kritik am Politischen Islam muss er seit 2013 in vielen Prozessen vor Gericht verteidigen.