Dokumentationsstelle Politischer Islam auch in Deutschland !

In der Folge 29 der Videoserie „Islam Kompakt" fordert die Bürgerbewegung Pax Europa (BPE) eine Dokumentationsstelle zum Politischen Islam in Deutschland aufzubauen, so wie es im Juli 2020 in Österreich bereits erfolgte. Dies wäre ein wichtiger Schritt, um die Strukturen des Politischen Islams in Vereinen, Verbänden, Moscheegemeinden, Koranschulen und Organisationen aufzudecken sowie deren Akteure zu enttarnen. Gleichzeitig ist es notwendig, der Öffentlichkeit aufzuzeigen, welche demokratiegefährdenden ideologischen Bestandteile im Politischen Islam stecken.