BPE-Studio: CDU-Stadtrat (ehem.) Ilhan Bükrücü im Gespräch mit Stürzenberger in Gelsenkirchen

Kundgebung „Aufklärung über den Politischen Islam“ der Bürgerbewegung Pax Europa am 21.6.2019 in Gelsenkirchen auf dem Goldbergplatz. „Gespräch“ des türkischstämmigen moslemischen damaligen CDU-Stadtrats Ilhan Bükrücü mit dem Journalisten und Kundgebungsleiter Michael Stürzenberger. Bükrücü meinte, es sei „alles Scheiß“, was die BPE hier mache. Im August 2020 wurde bekannt, dass er Erdogan-Anhänger, AKP-Lobbyist und Leugner des Genozids in der Türkei an den christlichen Armeniern ist. Am 21.8.2020 trat Bükrücü von allen Ämtern zurück. Er ist aber immer noch Mitglied der CDU Gelsenkirchen.