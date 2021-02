BPE-Studio: Syrischer Flüchtling will Bundestagsabgeordneter werden

Tareq Alaows ist ein Flüchtling aus Syrien, der 2015 über die Balkanroute nach Deutschland kam. Am 2. Februar kündigte er in einem Video auf Twitter an, dass er bei den Grünen in Dinslaken und Oberhausen als Bundestagskandidat antritt. Wenn er erstmal im Reichstag sitzt, will er als erstes Ziel erreichen, dass sich die Bundestagsabgeordneten nicht mehr für „das deutsche Volk“, sondern „für alle Menschen, die in Deutschland leben“ einsetzen. Die Bürgerbewegung Pax Europa hat zu diesem bemerkenswerten Fall einige wichtige Fragen, die in diesem Video dokumentiert sind.