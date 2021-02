Berlin: Salafistische Terrororganisation “Jama‘atu Berlin” verboten

Die Fussilet-Moschee wurde vom geistigen Führer des Nachfolgevereins regelmäßig besucht. Durch ein Verbot habe man eine erneute Gefahr durch Islamisten „im Keim ersticken“ wollen.

Mit einem Großaufgebot an Sicherheitskräften gingen Polizei und Senat gegen die radikal- islamische Vereinigung vor. Die „Dschihad-salafistische Vereinigung Jama‘atu Berlin alias Tauhid Berlin“ sei verboten worden, lies die Senatsverwaltung über Twitter verbreiten.

In Berlin und Brandenburg wurden am frühen Morgen zahlreiche Wohnungen durchsucht.

800 Polizisten waren im Einsatz, wie ein Sprecher sagte. Durchsuchungen gab es unter anderem im Märkischen Viertel in Reinickendorf, in Moabit und in Neukölln. Beteiligt waren auch Spezialeinsatzkommandos (SEK). Die Bundespolizei war als Unterstützung dabei. Ziel der Durchsuchungen sei es, Beweise zu finden, so der Sprecher. Über Festnahmen war zunächst nichts bekannt.