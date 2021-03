Bei kaum einer anderen Kundgebung in unserer nun über zehnjährigen öffentlichen Aufklärungsarbeit gab es so viele Beleidigungen, Drohungen und Werfen von Gegenständen wie am 21. Juni 2019 in Gelsenkirchen, als wir mit der Bürgerbewegung Pax Europa über den Politischen Islam aufklärten.