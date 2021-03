Hessische Regierung stellt klar: Bürger hat kein Recht, von Muezzinruf verschont zu bleiben

Auf der langen Islamisierungs-Agenda ist nun ein weiterer Punkt abgehakt: Im schwarz-grün regierten Hessen ist der Muezzinruf auch ohne Erlaubnis möglich. Der Bürger habe „kein Recht, vom Kontakt mit abweichenden Glaubensbekundungen oder religiösen Symbolen verschont zu bleiben“, stellt die Landesregierung fest.

In einem Urteil hatte das Oberverwaltungsgericht Münster im Herbst entschieden, dass die vom türkischen Despoten Erdogan gelenkte türkische Ditib-Gemeinde in der Stadt Oer-Erkenschwick per Lautsprecher wieder die Gegend beschallen darf, um zum muslimischen Gebet die Rechtgläubigen herbeizurufen. Ein Bewohner hatte zuvor gegen die von der Stadt erteilte immissionsschutzrechtliche Ausnahmeregelung geklagt und in erster Instanz Recht bekommen.

Die hessische AfD hatte sich auf dieses Urteil berufen und in einer Großen Anfrage an die Landesregierung dargestellt, Muezzinrufe fänden „vielfach unter massiver Missbilligung vonseiten der betroffenen, nicht muslimischen Bevölkerung, die in dem Muezzinruf einen Ausdruck islamischen Dominanzanspruches und einer Verletzung der eigenen religiösen und kulturellen Identität sieht“, statt.