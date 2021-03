Göttingen: DITIB- Vorsitzender tritt nach antisemitischen Hasspostings zurück

Nach Angaben des NDR distanziert sich die DITIB von ihrem Funktionär. “Keine der Postings und Meinungen des besagten Vorsitzenden kann auch nur ansatzweise eine Haltung wiedergeben, die bei einem DITIB-Funktionär Duldung finden könnte”, sagte der Abteilungsleiter im Bundesverband, Zekeriya Altuğ.

DITIB ist eine Abkürzung für “Diyanet İşleri Türk İslam Birliği”, auf Deutsch: “Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion”. Der größte islamische Dachverband bundesweit hat seinen Sitz in Köln und umfasst rund 900 Moscheegemeinden. Das Ziel von DITIB ist es nach eigenen Angaben, Muslimen einen Ort zur Ausübung ihres Glaubens zu geben und einen Beitrag zur Integration zu leisten. Neben Gemeindezentren organisiert der Verein Bildungs-, Sport- und Kulturangebote. Immer wieder wird allerdings kritisiert, dass die DITIB der türkischen Religionsbehörde unterstehe und eine zu große Nähe zum türkischen Staat und der regierenden AKP von Präsident Erdogan habe.

Keskin selbst wies die Vorwürfe gegen ihn zurück und kündigte juristische Schritte an. Die Liste der Hasspostings ist lang, wie die Welt berichtet.

Zum Papst Attentäter Mehmet Ali Agca stellte er einen positiven Bezug her. Agca hatte Papst Johannes Paul II. 1981 bei einem Attentat schwer verletzt.

Weil Franziskus den Völkermord an den Armeniern als historische Realität anerkenne, müsse sich dieser nicht wundern, wenn man ihm in den Kopf schießt, heißt es in dem Beitrag sinngemäß, der wie die weiteren Beiträge auf Türkisch veröffentlicht wurde.