Noah Green überfuhr am Karfreitag, den 2. April kurz nach 13 Uhr Ortszeit am Kapitol in Washington zwei Polizisten, von denen einer starb. Dann stürmte er mit einem Messer auf andere Polizisten los. In diesem Video sind alle Informationen über den Anhänger der „Nation of Islam“, diese extremistische Organisation und den Anschlag zu sehen.