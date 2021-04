Mitte Februar explodierte in einer Moschee in Afghanistan eine Bombe. 30 Moslems starben. In Deutschland wurde fast nicht berichtet – den Grund liefert dieses Video. Außerdem: Nach dem US- und NATO-Truppenabzug bis Herbst dürften die Taliban wieder die Macht übernehmen, was nicht nur für die afghanischen Frauen fatal werden wird. Außerdem könnten die Terror-Ausbildungslager wieder aktiviert werden. Mit möglichem Export. Kommentar-Video der Bürgerbewegung Pax Europa (BPE).