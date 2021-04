Heilbronn: Gemeinderat kippt Moscheeneubau – DITIB-Funktionäre wollen demokratische Entscheidung nicht akzeptieren

Sieben Jahre lang wurde der Neubau der bestehenden Moschee geplant. Mit der Ablehnung des Bebauungsplans durch den Gemeinderat wird nun kein Bebauungsverfahren eingeleitet. Funktionäre des umstrittenen, aus der Türkei gesteuerten Islamverband DITIB, wollen die Entscheidung des Gemeinderates nicht akzeptieren.

“Das ist ein Schlag ins Gesicht der muslimischen Mitbürger und ein fatales Signal in einer Stadt, die sich für ihre Integration rühmt”, sagte Erdinc Altuntas, Vorstand des türkisch-islamischen Dachverbands Ditib in Heilbronn, am Dienstag. “Wir werden den Rechtsweg und Schadenersatzansprüche prüfen.” Nach seinen Angaben hat die Planung der Moschee rund eine Millionen Euro gekostet.