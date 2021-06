Nicht nur in der Kölner DITIB-Zentralmoschee befindet sich unter der Gebetskuppel der Vers 286 der 2. Koransure, in dem Allah zum Sieg über die Ungläubigen verhelfen soll. Auch in der DITIB-Moschee Pfaffenhofen ist dieser fromme Wunsch zu sehen. Dieser Vers 2/286 steht in einer langen Reihe von Kampf- und Kriegsversen des Korans, mit denen der Sieg über die Ungläubigen erreicht werrden soll.