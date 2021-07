Der unterschiedliche Umgang mit dem Politischen Islam am Beispiel der Morde in Würzburg und Wien

Als am 25. Juni in Würzburg 3 Frauen von einem Schutzsuchenden aus Somalia grausam ermordet und 9 weitere Personen zum Teil verletzt wurden und in der Nacht vom 25. zum 26. Juni in Wien die 13-jährige Leoni von Schutzsuchenden aus Afghanistan schwer vergewaltigt wurde und danach zu tote kam und anschließend in Wien abgelegt wurde, konnte die öffentliche Reaktion der jeweiligen Staatsführer von Deutschland und Österreich kaum unterschiedlicher sein. Auffällig ist vor allem in der politischen Landschaft in Deutschland, dass der Täterhintergrund ausgeblendet wird. Den CSU-Leitantrag zum Politischen Islam findet man hier: https://www.csu.de/politik/beschluess…