Bijan Tavassoli, Politiker der Partei „Die Linke“ in Hamburg, hat in einem Facebook-Beitrag am 16. August dem „afghanischen Volk“ zu seinem Sieg über die „ausländischen Besatzer“ gratuliert, vor allem „zu jedem einzelnen der 37 von Ihnen eliminierten Bundeswehrsoldaten“. In diesem Video ist der gesamte menschenverachtende, realitätsumkehrende und hochgradig empörende Text zu sehen.