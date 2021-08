All jene Politiker, die hierzulande all die Jahre am lautesten „Der Islam gehört zu Deutschland“ gerufen haben, unterschätzten jetzt die Kraft des Politischen Islams in Afghanistan völlig. Sie alle haben nicht die geringste Ahnung (oder wollen sie nicht wahrhaben) von den immensen Gefahren, die in der Ideologie des Politischen Islams steckt und die jetzt Afghanistan erneut in ihren Würgegriff bekommt.