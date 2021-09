NRW: Moscheeverein plant islamisches Internat nur für Jungen in Gladbeck

Gebaut werden soll auf einem städtischen Grundstück. Das islamische Jungenwohnheim, wie es verniedlicht in der Presse heißt, soll im Garten des einstigen Pfarrhauses neben der Roßheideschule und dem Sportpark Mottbruch entstehen. Der Moscheeverein soll das Grundstück als Erbpachtvertrag von der Stadt Gladbeck erhalten.

Zum VIKZ findet man auf Wikipedia folgende Einträge:

In einem im Auftrag des hessischen Sozialministeriums erstellten, unveröffentlichten Gutachten der Marburger Turkologin Ursula Spuler-Stegemann aus dem Jahre 2004 soll es heißen, die Heime dienten entgegen anderslautenden Beteuerungen „fast ausschließlich islamischer Lehre und der Einübung in die Glaubenspraxis“ und seien „absolut integrationshemmend “. Die Schüler würden in einen „strengstens scharia -orientierten“ Islam „hinein-indoktriniert und gegen das Christentum wie auch gegen den Westen ebenso immunisiert wie gegen unser Grundgesetz“

Was ein streng Scharia orientierter Islam bedeutet, dass kann die Weltöffentlichkeit derzeit in Afghanistan beobachten.

Im Jahre 2008 zitierte die lokale Zeitung Kölner Stadt-Anzeiger Vorwürfe gegen den VIKZ aus einem Dossier der Kölner Polizei aus dem Jahr 2006, das sich auf Spuler-Stegemann beruft. Darin wurde dem Verband vorgeworfen, er sei antiwestlich, antidemokratisch und antijüdisch, Kinder würden in den Koranschulen des VIKZ geschlagen, der „heilige Krieg“ und das Märtyrertum würden in Predigten verherrlicht und ein „Strategiepapier“ gebe umfassende Anweisungen zur „Verdunkelung“ illegaler Umtriebe.[22] Der VIKZ wies die Vorwürfe in einer Presseerklärung und zurück. Er berief sich dabei auf seine 35-jährige Arbeit. „Heiliger Krieg“ nach dem religiösen Verständnis des VIKZ gebe es nicht und Dschihad verstehe er nur als Dienst an den Menschen.[23] Das Polizeidossier lieferte keinen Ansatz für strafrechtliche Verfolgung, noch ergab es Beweise für eine Beobachtung durch die Verfassungsschutzämter; es hatte auch keine Konsequenzen für die Zusammenarbeit des VIKZ mit staatlichen Behörden.[24]