BPE-Studio – Im Gespräch: „Islamistenjäger“ Irfan Peci über Erfolge bei De-Islamisierung

Neue Sendereihe der Bürgerbewegung Pax Europa (BPE): „Im Gespräch“. Zu Gast in der ersten Sendung der Islam-Experte und „Islamistenjäger“ Irfan Peci, der über die bisher größten Erfolge bei seiner Recherche-Arbeit über radikale und extremistische Moslems berichtet. Zum Beispiel die Entlassung des österreichischen Militär-Imams Abdulmedzid Sijamhodzic, das Outing der Moscheegemeinde in Vöcklabruck durch die extremistische Predigt von Sefik Kurdic und die Entlarvung der Moderatorin Nemi El-Hassan als engagierte Teilnehmerin an der judenfeindlichen Al-Quds-Demo in Berlin.