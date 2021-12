Islam kompakt: Neue Generation von Dschihadisten in Deutschland

Der Leitende Kölner Kriminaldirektor Klaus-Stephan Becker äußerte sich am 30. Oktober 2021, nachdem eine weitere Terror-Zelle von jungen radikalen Moslems in Düren ausgehoben wurde, gegenüber dem Focus: „Derzeit entsteht hierzulande eine neue Dschihad-Generation. Die Akteure werden immer jünger, die Szene hat kein Nachwuchsproblem“. Der Staatsschutz der Kölner Polizei hatte über ein Jahr lang alle brisanten Kontakte einer islam-extremistischen Gruppe aus Düren zur gewaltbereiten Extremistenszene in Deutschland und halb Westeuropa zusammengetragen. Die vielen Verbindungslinien zu Dschihadisten in zahlreichen anderen Bundesländern erinnern laut Focus an einen großen Himmelskörper. Ein Video der Kundgebung der Bürgerbewegung Pax Europa (BPE). Hier können Sie bei der ältesten und aktivsten islamkritischen Bürgerbewegung Deutschlands Mitglied werden oder unterstützen: https://paxeuropa.de/aktiv-werden/spe…