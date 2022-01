Dresden: 19-jähriger Gambier versuchte Sozialpädagogen zu töten

Sanna F. ist ein 19 -jähriger Flüchtling aus Gambia. Bisher war er in Dresden im Rahmen des betreuten Wohnens für Jugendliche untergebracht. Jetzt sollte er in eine Einrichtung für erwachsene Flüchtlinge umziehen. Dass passte dem Herrn aus Westafrika nicht. In diesem Video ist dokumentiert, was der vermeintlich Schutzsuchende dann Unfassbares mit dem 46-jährigen Sozialpädagogen Andreas S. anstellte.

Aktuelle Zusatz-Info: Vom Landgericht Dresden hat er am Dienstag, den 25.1.2022 das Urteil bekommen: Nur 8 Monate Haft für den versuchten Mord. Seine Untersuchungshaft wurde ihm angerechnet, so dass er jetzt wieder auf freiem Fuß ist