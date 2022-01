Nur 8 Monate Haft für Messerangriff von Gambier auf Sozialpädagogen in Dresden

Am 21. April 2021 griff der damals 18-jährige Flüchtling Sanna F. aus Gambia den Sozialpädagogen Andreas S. in Dresden an. Weil er nicht aus dem betreuten Wohnen für Jugendliche in eine Einrichtung für erwachsene Flüchtlinge umziehen wollte. Wie der Angriff ablief, was die Polizei Sachsen über die brutale Attacke berichtete und wie jetzt eine Richterin vom Landgericht Dresden urteilte, ist mit vielen anderen Hintergrund-Infos in diesem Video der Bürgerbewegung Pax Europa (BPE) zu sehen. Mitglied werden bei der BPE und damit die Aufklärung über den Politischen Islam unterstützen: https://paxeuropa.de/aktiv-werden/spe…