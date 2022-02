Iran: Minderjährige von Ehemann enthauptet – Der Trägt den Kopf als Trophäe durch die Straßen

Mona H.wurde als Kind im Alter von gerade mal 13 Jahren mit ihrem Cousin Sajjad H. zwangsverheiratet. In fundamental-islamischen Ländern, wie dem Iran, nichts Ungewöhnliches. Frauen und Mädchen gelten dort als Besitz der männlichen Verwandten. Des Vaters, Bruders oder Ehemann. Das Recht auf ein selbstbestimmtes Leben und eine eigene Sexualität wird ihnen nicht zugestanden.

Nach der Hochzeit wurde Mona H.immer wieder von ihrem Mann Gewalt angetan. Laut Koran hat er das Recht, seine Frau zu vergewaltigen, wann immer ihm der Sinn danach steht.

Sure 2,223: “ Eure Frauen sind euch ein Saatfeld. Geht zu diesem (Saatfeld), wo immer ihr wollt.“

Im Alter von 14 Jahren brachte sie bereits ein Kind zur Welt. Es gelang ihr die Flucht in die Türkei. Ihr Mann verfolgte sie und spürte sie in der Türkei auf. Sajjad H entführte seine Frau und verbrachte sie zurück in den Iran.