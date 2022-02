Irfan Peci berichtet von einem üblen Hetzvideo eines Milli-Görüs-Imams gegen Juden, von Anschlagsplänen radikaler Moslems in Köln und Berlin sowie der Tötung des Anführers der Islamischen Staates, der sich jahrelang in der syrischen Grenzregion zur Türkei versteckt hielt, was die Frage nach der Rolle der Türkei aufwirft. Video plus Artikel bei PI-NEWS: https://www.pi-news.net/2022/02/islam-woche-17-hetz-video-gegen-juden-anschlagsplaene-koeln-und-berlin/