Am 22. März findet vor dem Amtsgericht in Augsburg der weltweit erste Gerichtsprozess zum Politischen Islam statt. Es geht um eine Kundgebung der Bürgerbewegung PAX EUROPA, bei der am 24. Oktober 2020 auf dem Willy-Brandt-Platz in Augsburg über den Politischen Islam aufgeklärt wurde.

In diesem Video der Bürgerbewegung PAX EUROPA (BPE) ist zu sehen, um was es in diesem Verfahren geht und was bei der Kundgebung in Augsburg gesagt wurde.