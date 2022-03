Islamunterricht an staatlichen Schulen ist kein „Integrationshelfer“, sondern Integrationshemmnis!

Der Islam widerspricht nicht nur grundsätzlich all unseren Wertvorstellungen und Traditionen, sondern greift diese auch an und will sie durch das islamische Weltbild ersetzen. Nur dadurch konnte der Islam expandieren und sich etablieren.

Text: Irfan Peci

