Der „Heilige Krieg“ der Tschetschenen in der Ukraine

Der Präsident der russischen Teilrepublik Tschetschenien, Ramsan Kadyrow, inszeniert seinen militärischen Einsatz in der Ukraine als Dschihad, als „Heiligen Krieg“. Er bezeichnet sich dort als „Diener des heiligen Koran“ und wird dafür gelobt, den „Geist des wahren Dschihads“ zurückgebracht zu haben..

Der Großmufti Tschetscheniens unterstützt ihn, indem er den Soldaten sagt, dass sie in der Ukraine für den Koran und für den Propheten kämpfen. Wer dort sterbe, tue dies als Märtyrer. Das hebt die Kampfmoral, denn es winkt anschließend das Paradies mit den 72 Jungfrauen.

So rufen bärtige tschetschenische Soldaten in der Ukraine „Allahu Akbar“ – „Allah ist der Allergrößte“ und strecken den rechten Zeigefinger in die Luft – ein Zeichen, das häufig von radikalen Moslems benutzt wird.

