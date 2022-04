Nach eineinhalbjähriger Pause startete die Bürgerbewegung PAX EUROPA ihre Kundgebungen zur Aufklärung über den Politischen Islam in ganz Deutschland. Die Auftaktkundgebung fand am Samstag in München auf dem Max-Joseph-Platz vor der Oper statt. Zu Beginn versuchten Gegendemonstranten die Kundgebung zu stürmen.