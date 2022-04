Der Journalist Eric Zemmour, der eindringlich vor dem radikalen Islam und der Islamisierung Frankreichs warnt, trat zur Präsidentschaftswahl am 10.4.2022 an und erreichte mit 7% Platz 4. Am gleichen Tag veranstaltete Pegida in Dresden ihre 241. Kundgebung in der patriotischen Hauptstadt Deutschlands. Dieses Video zeigt den fünften und letzten Teil der Rede von Michael Stürzenberger bei dieser Veranstaltung.