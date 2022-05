Keine Stimme dem Politischen Islam – BPE Flyer zu Landtagswahl NRW und Schleswig-Holstein

Im Mai stehen zwei Landtagswahlen an: Am 8. Mai in Schleswig-Holstein und am 15. Mai in Nordrhein-Westfalen. Da aufgrund der rasch voranschreitenden Islamisierung in unserem Land Demokratie und Menschenrechte zunehmend in Gefahr sind, hat die Bürgerbewegung PAX EUROPA zu diesen Wahlen ein neues Flugblatt erarbeitet:

Keine Stimme dem Politischen Islam!

Die Unterwanderung der Parteienlandschaft durch Anhänger des Politischen Islams ist insbesondere in Nordrhein-Westfalen bereits weit fortgeschritten. Daher ist es wichtig, die Bevölkerung über diese gefährliche totalitäre Ideologie aufzuklären und darauf hinzuweisen, dass jeder Wähler am 8. und am 15. Mai mit seinem Kreuz ein entscheidendes Zeichen setzen kann.

In diesem Flugblatt zeigt die BPE auf, dass Anhänger des Politischen Islams auf sämtlichen Ebenen in Gesellschaft und Politik daran arbeiten, ihrer auf weltliche Machtübernahme angelegten Ideologie zur Verbreitung und zunehmenden Einflussnahme zu verhelfen.

