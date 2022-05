Essen: Islam-Verein fungiert als Anlaufstelle der Hamas

Der Verein „Die barmherzigen Hände“, mit Sitz im Essener Ostviertel, wird im aktuellen Verfassungsschutzbericht 2021 als Anlaufstelle der Hamas erwähnt.

Hinter dem harmlos klingenden Namen verbirgt sich ein Spendensammelverein der Hamas, der der Muslimbruderschaft nahesteht.

Hamas Aktivisten stehen der freiheitlichen parlamentarischen Demokratie der Bundesrepublik Deutschland diametral gegenüber. Laut Verfassungsschutz verfolgt die Hamas die „Errichtung eines islamischen Staates, der auf der extremistischen Ideologie der Muslimbruderschaft“ beruhe.

Die „Palästinensische Gemeinschaft in Deutschland e. V.“ (PGD), gilt als wichtigste Organisation für Hamas-Sympathisanten in Deutschland.

Die Islamismus-Expertin Sigrid Herrmann-Marschall, die seit Jahren die Aktivitäten von Salafisten und Dschihadisten in Deutschland untersucht, hat „Die Barmherzigen Hände“ schon lange auf dem Schirm. Ihr Urteil: „Der Verein fällt schon seit mehreren Jahren an der Schnittstelle zwischen Hamas-affinen Aktivisten und gesellschaftlich umstrittenen Funktionären muslimbrudernaher Verbände auf.“

Die Homepage des Vereins ist unter dieser Adresse dbh-ev.de zu erreichen. Dort ist zu lesen, dass der Verein gemeinnützig ist.

Der Verein bestreitet, Verbindungen zur Hamas zu unterhalten.

„Eine Schnapsidee, ich weiß nicht, wie der Verfassungsschutz auf so etwas kommt“, sagt der Vorsitzende Zuhir Halibi. Der Verein sei weltweit tätig – von Syrien, Jordanien, Türkei über Nigeria und Guinea bis aktuell zur Ukraine. Und er beteuert: „Wir sind an keine Religion gebunden.“ Andererseits: Auf seiner Homepage stellt der Verein mehrfach Bezüge zum Koran und zum Islam her.