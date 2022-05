Christliche Studentin in Nigeria gesteinigt und verbrannt

von

Irfan Peci

Christliche Studentin wegen angeblicher Beleidigung Muhammeds öffentlich gesteinigt und verbrannt‼️

In diesem Teil Nigerias herrscht übrigens bereits die Scharia, daher muss man sich nicht über solche abscheulichen Verbrechen wundern.

„Dutzende muslimische Studenten hätten sie aus Wut über einen Eintrag in einer öffentlichen WhatsApp-Gruppe gesteinigt, erklärte die Polizei am Donnerstag. »Die Studenten holten das Opfer gewaltsam aus dem Sicherheitsraum, in dem sie von den Schulbehörden versteckt worden war, töteten sie und zündeten das Gebäude an.“

Den vollständigen Artikel können Sie hier lesen