Urteil in Nordrhein-Westfalen: Aus Afghanistan angeleitet, durch Mordaufträge finanziert

Irfan Peci

Milde Haftstrafen für IS-Schläfer die planten den bekannten Islamkritiker Amir Arabpour (Ex-Muslime klären auf) zu ermorden – Haftstrafen zwischen dreieinhalb und neun Jahren‼️

„Laut Urteil standen die Männer, die 2012 als Flüchtlinge nach Deutschland gekommen waren, von Januar 2019 an per Chat in Kontakt mit einem führenden IS-Mitglied in Afghanistan, das sie ideologisch schulte.

Sodann plante die Zelle im Namen des IS Anschläge auf Einrichtungen des amerikanischen Militärs in Deutschland und ein Schusswaffenattentat auf einen Islamkritiker in Neuss, der durch seinen Youtube-Kanal „Ex-Muslime klären auf“ in den Fokus der Terroristen geraten war. Das für dieses Attentat vorgesehene Zellenmitglied hatte sich bereits zwei Schusswaffen sowie Munition besorgt.

Laut Urteil erhielt die Gruppe aus Afghanistan die Anweisung, an dem Islamkritiker „ein Exempel zu statuieren“ und „den unreinen Bastard zu töten“.

