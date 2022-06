Der bekannteste dschihadistische Prediger Mirsad Omerovic alias „Ebu Tejma“ gibt sich geläutert!

von

Egal ob glaubhaft oder nicht, es ist ein schwerer Schlag gegen die dschihadistische Szene, wenn ihr Lieblingsprediger öffentlich angibt, ausgestiegen zu seien und sich den Bart abrasiert.

„Zu Beginn stand zunächst eine „Syrien Benefiz Veranstaltung“ im Fokus, die Mirsad O. und zwei weitere Beschuldigte in einer Moschee organisiert haben dürften. Den Erlös von etwa 20.000 Euro sollen sie direkt an den Islamischen Staat (IS) weitergeleitet haben.

Dabei sei unter anderem eine von Mohammed Mahmoud gespendete IS-Fahne versteigert worden. Mahmoud war ebenfalls eine jihadistische Größe aus Wien.

Mittlerweile sei sein Mandant geläutert, habe sich auch optisch verändert und sei auch deshalb von der Gefährderliste des deutschen Verfassungsschutzes gestrichen worden. Der Bosnier war voll umfassend geständig. Darüber hinaus wollte er aber nichts mehr sagen.“

